Власти Нью-Йорка ввели обязательную вакцинацию для работников частного сектора

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Власти Нью-Йорка ввели мандат на вакцинацию для всех работников частного сектора, передает NBC News York.

Теперь хозяева частных предприятий должны требовать от своих сотрудников документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Наряду с этим, любой посетитель заведений вроде тренажерных залов, ресторанов, кафе или кинотеатров старше 12 лет также должен предьявить на входе доказательство того, что он привился.

В рамках дополнения к мандату детям от пяти до 11 лет можно привиться одной дозой.

Нью-Йорк - первый в стране город, где были введены требования обязательной вакцинации для работников частного сектора.

Мандат, по словам мэра Билла Де Блазио, является необходимым шагом из-за распространения "омикрона".

Тем временем страны Европы начали ужесточать ограничения в связи с распространением нового штамма и увеличения числа заболевших COVID-19. К примеру, в Берлине невакцинированным нельзя пользоваться общественным транспортом или посещать место работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948932-vlasti-nyu-yorka-vveli-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-dlya-rabotnikov-chastnogo-sektora/