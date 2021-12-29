Карантин для заболевших коронавирусом врачей сократили до семи дней в США

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США сократили срок карантина для заболевших COVID-19 медиков до семи дней. Главная цель подобной меры — избежать нехватки кадров в медицинских учреждениях. Общественность критикует данное решение из-за того, что оно может иметь обратный эффект, передает Quartz.

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Ранее руководство для медицинских работников, заразившихся коронавирусом, не отличалось от инструкций, которые получали все остальные жители США. От человека требовали изолироваться от окружающих на 10 дней. И даже эта мера подвергалась критике, поскольку человек, имеющий отрицательный ПЦР-тест, все еще может быть заразным. Согласно новым рекомендациям Центров, принятых в связи с обнаружением штамма «омикрон», врачи и медсестры могут вернуться к работе после семи дней изоляции, при условии, что их второй ПЦР-тест покажет отрицательный результат. Рекомендуемый срок изоляции также может быть сокращен из-за нехватки персонала.

При этом ученые говорят, что нет никаких доказательств безопасности сокращения карантина в нынешних условиях. В особенности, когда это создает риски для пациентов, среди которых много представителей уязвимых групп. Средства индивидуальной защиты практически не могут гарантировать, что человек не является источником распространения вируса. Находясь на работе, человек снимает маску, чтобы выпить кофе, или просто поправляет ее для удобства. И это особенно опасно в условиях того, как быстро распространяется омикрон-штамм.

Эту меру связывают с тем, что больницы испытывают критическую нехватку кадров. С начала пандемии более полумиллиона медицинских работников уволились из-за выгорания, плохих условий труда, нехватки признания и ощущения беззащитности.

Шикха Джайн, генеральный директор Impact, правозащитной организации для медицинских работников, говорит, что новые правила — это еще одно доказательство того, насколько система здравоохранения не ценит все, что делают простые медработники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948922-karantin-dlya-zabolevshih-koronavirusom-vrachey-sokratili-do-semi-dney-v-ssha/