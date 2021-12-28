Президент Бразилии отказался вакцинировать дочь от COVID-19

Жаир Болсонару. Фото: EVARISTO SA/AFP via Getty Images

Жаир Болсонару, президент Бразилии, заявил, что 5 января будет утвержден порядок вакцинации детей от пяти до 11 лет. Однако он добавил, что свою дочь не намерен прививать от COVID-19, передает ТАСС.

По его словам, министр здравоохранения Бразилии 5 января должен определить порядок вакцинации детей от пяти лет. При этом глава страны не хочет ставить прививку от COVID-19 своей младшей дочери.

"Надеюсь, что судебная власть не будет вмешиваться. Надеюсь, потому что моя дочь не будет вакцинироваться, и хочу, чтобы все это понимали. Ей 11", – заявил Болсонару.

Президент Бразилии считает, что "остается достаточно много сомнений" касательно вакцинации детей от коронавируса.

В сентябре непривитого президента Бразилии не впустили в ресторан в Нью-Йорке. Поэтому ему пришлось довольствоваться пиццей на улице. Компанию ему составили прибывшие в США с ним коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948834-prezident-brazilii-otkazalsya-vaktsinirovat-doch-ot-covid-19/