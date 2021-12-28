Байден призвал не паниковать из-за штамма "омикрон"

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Drew Angerer / Staff

Американский президент Джо Байден заявил, что распространение нового штамма "омикрон" не должно вызывать у людей панику.

"Омикрон" вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники", – цитирует Байдена Белый дом.

По словам главы США, вакцинация и ревакцинация защищает людей от омикрон-штамма. А те, кто так и не привился, "рискуют заболеть COVID-19, попасть в больницу и даже умереть".

Байден добавил, что США подготовлены к борьбе с омикрон-штаммом.

"Того, что было в марте 2020 года, не будет", – добавил он.

Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сократил срок самоизоляции при заражении коронавирусом с 10 до 5 дней.

"Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и омикрон-варианте, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с десяти для людей с COVID-19 до пяти дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим пятидневным ношением маски в присутствии других", – говорится на сайте ведомства.

Ранее главный инфекционист США предупредил об опасности "омикрона" даже при снижении тяжести болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948818-bayden-prizval-ne-panikovat-iz-za-shtamma-omikron/