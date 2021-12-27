Генсек ООН предрек следующую после COVID-19 пандемию

Антониу Гутерриш. Фото: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Генсек ООН предупредил в Twitter, что человечество ждет еще одна пандемия после COVID-19.

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пандемия COVID-19 может быть не последней для человечества. И пока мы боремся с этой проблемой сейчас, необходимо готовиться к другому возможному кризису в области здравоохранения.

"В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание, и выделим те инвестиции, которых он требует", - заявил Гутерреш.

Генеральная ассамблея ООН провозгласила в ноябре прошлого года Международный день противоэпидемической готовности, который с того момента отмечается во всем мире 27 декабря.

Тем временем, по данным Университета Джона Хопкинса, в мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 279 миллионов случаев заболевания COVID-19. Из них более пяти миллионов - летальные исходы.

Ранее мы подводили итоги года и писали о штаммах, а также чем они отличаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948626-gensek-oon-predrek-sleduyuschuyu-posle-covid-19-pandemiyu/