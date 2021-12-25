Стало известно о планах Путина на Новый год

Владимир Путин. Фото: twitter.com/kremlinrussia

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на Новый год, передает ТАСС.

Пресс-секретарь сообщил, что рождественская неделя у президента пройдет в частично рабочем режиме. Он редко проводит это время полностью "как новогодние праздники".

"Я думаю, что первые несколько дней он (Путин - прим. ред.) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", - сказал Дмитрий Песков.

При этом Новый год президент России встретит в компании родных и близких.

"Традиционно - с родными и близкими, с друзьями", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля добавил, что Владимиру Путину постоянно нужно читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Поэтому он не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948532-stalo-izvestno-o-planah-putina-na-novyy-god/