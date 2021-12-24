Штамм "омикрон" зафиксировали в 110 странах

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Новый вариант был обнаружен в 110 странах мира. Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты организации утверждают, что продолжают изучать "омикрон", чтобы получить как можно больше сведений о нем. На данный момент известно, что вариант имеет большую скорость заражения, чем его предшественник "дельта".

Недавно в Германии зафиксировали первый случай смерти инфицированного штаммом "омикрон". Это был пациент, возраст которого был от 60 до 79 лет. Другие детали не раскрываются.

Тем временем в Соединенных Штатах вариант "омикрон" стал доминирующим.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в связи с распространением "омикрона" пациентам следует ревакцинироваться через четыре месяца после двухэтапной прививки.

А директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новом препарате на основе моноклональных антител. По его словам, лекарство эффективно против нового штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948430-shtamm-omikron-zafiksirovali-v-110-stranah/