Обязательное ношение масок на улице ввели в Италии

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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что в стране вводится обязательное ношение масок на улице. Кроме того, в общественном транспорте и закрытых помещениях необходимо использовать маски-респираторы FFP2, передает РИА Новости.

Согласно новому декрету, принятому Советом министров Италии для ужесточения мер борьбы с коронавирусом, электронный сертификат green pass теперь действителен только шесть месяцев, вместо девяти.

"Новые появившиеся данные привели нас к сокращению его срока действия до шести месяцев. Мы также сокращаем время для прививки 4-й дозой, которое сокращается до четырех месяцев ", – пояснил Сперанца.

Помимо обязательного ношения масок на улице, власти Италии требуют, чтобы жители страны носили маски FFP2 в общественном транспорте, закрытых помещениях и на стадионах. Употребление еды в закрытых помещениях также запрещено.

Посещать музеи, выставки, кафе могут лишь обладатели super green pass, то есть обычный быстрый тест на коронавирус уже недействителен.

По словам главы Минздрава Италии, в стране также запрещено проведение мероприятий на открытом воздухе до конца января.

Ранее власти Италии сделали COVID-паспорт по вакцинации обязательным для всех работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948349-obyazatelnoe-noshenie-masok-na-ulitse-vveli-v-italii/