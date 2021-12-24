Белый дом подтвердил, что переговоры США и России ожидаются в январе

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что переговоры США и России по безопасности пройдут в январе следующего года, передает РИА Новости.

По словам Псаки, детали предстоящих переговоров пока не согласованы.

"У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом", – пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее CNN рассказали о наименее вероятном варианте санкций США в отношении России. По словам официальных лиц, приближенных к администрации Байдена, энергетические санкции будут введены в крайнем случае.

В начале декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели двухчасовые переговоры по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали лишь первые кадры приветствия, затем беседа проходила тет-а-тет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948332-belyy-dom-podtverdil-chto-peregovory-ssha-i-rossii-ozhidayutsya-v-yanvare/