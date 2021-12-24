Япония подтвердила дипломатический бойкот Олимпийским играм в Китае

Олимпийская башня в Пекине. Фото: JADE GAO/AFP via Getty Images

Японское правительство не будет отправлять своих министров на предстоящие Олимпийские игры в Пекине, передает Japan Times.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он добавил, что от Японии на игры в Пекине отправятся президент Токийских игр Сейко Хашимото, глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситу, а также Казуюки Мори - президент японского Паралимпийского комитета.

Кроме того, спортсмены страны будут принимать участие в соревнованиях.

Источники сообщили, что причиной дипломатического бойкота Токио стала ситуация с правами человека в Синьцзяне и Гонконге.

Премьер Фумио Кисида не стал лично объявлять о намерении не отправлять официальные лица Японии на Олимпийские игры. Поскольку не хотел провоцировать Пекин.

Тем более, что обе страны в 2022 году будут отмечать 50 лет с момента нормализации дипломатических отношений.

Ранее дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине объявили США, Австралия, Канада и Великобритания.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948328-yaponiya-podtverdila-diplomaticheskiy-boykot-olimpiyskim-igram-v-kitae/