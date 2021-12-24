Главный инфекционист США призвал американцев не звать на праздники непривитых родственников

Энтони Фаучи. Фото: Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Энтони Фаучи предупредил жителей США остерегаться непривитых родственников, передает Fox News.

Журналистка телеканала MSNBC спросила Фаучи, стоит ли говорить близким людям не приходить в гости, если они не вакцинировались.

На что главный инфекционист США ответил положительно и добавил, что сам поступил бы так же.

"Да, я бы сделал это. Я думаю, что сейчас мы имеем дело с достаточно серьезной ситуацией, и если бы появился непривитый человек, я бы сказал: "Мне очень жаль, но не в этот раз. Может быть, в другой раз, когда все это закончится", - сказал Фаучи.

Тем временем штамм "омикрон" стал доминирующим вариантом в Соединенных Штатах. Фаучи порекомендовал ревакцинироваться, так как это может обеспечить какую-то защиту.

С момента появления нового штамма Фаучи предрек стремительный рост заболеваемости в США и повышенную нагрузку на сферу здравоохранения. Особенно, по его словам, это может сказаться на штатах, где уровень вакцинации низок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948327-glavnyy-infektsionist-ssha-prizval-amerikantsev-ne-zvat-na-prazdniki-neprivityh-rodstvennikov/