Президент Черногории заболел COVID-19

Мило Джуканович. Фото: Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, передает РИА Новости.

Отмечается, что в четверг днем Джуканович не смог провести встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, поскольку контактировал с человеком, имеющим положительный тест на коронавирус.

В пресс-службе президента Черногории сообщили, что глава страны имеет слабовыраженные симптомы заболевания. Но в целом он чувствует себя хорошо.

"В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности", – отметили в пресс-службе.

Ранее президент Чехии Милоша Земана госпитализировали в больницу с COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948311-prezident-chernogorii-zabolel-covid-19/