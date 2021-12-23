Путин на большой пресс-конференции. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

На большой пресс-конференции Путин назвал уровень вакцинации в России недостаточным, передает РИА Новости.

В Москве началась большая пресс-конференция президента России. Мероприятие проводится Центральном выставочном зале "Манеж". Перед входом были установлены рамки для обработки частицами серебра. Помимо этого работникам СМИ раздавали маски с "антибактериальным раствором наносеребра".

Перед началом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. А также быть лаконичными в формулировках.

После этого в зал вошел российский лидер и предложил начать без длинных вступлений.

Путин сообщил, что 59,4 процента жителей России вакцинировались от COVID-19 или переболели. Политик назвал показатель недостаточным и заявил, что необходимо достичь 80 процентов ко второму кварталу 2022 года.

При этом, как отметил Путин, в некоторых странах говорят о необходимости коллективного иммунитета в 90-95 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948213-putin-nazval-uroven-vaktsinatsii-v-rossii-nedostatochnym/