Из-за распространения "омикрона" жителей Испании обязали носить маски на улице

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Жителям Испании придется носить защитные маски даже на улице, передает Би-би-си.

Обязательное требование носить маски даже на открытом воздухе было отменено в стране полгода назад. Но со стремительным распространением нового штамма "омикрон" в странах Европы, премьер-министр Педро Санчес решил восстановить это правило до начала рождественских праздников.

Так как по состоянию на вторник в Испании было зарегистрировано 49,8 тыс. случаев заболевания COVID-19. Показатель является рекордным.

Благодаря успешной кампании вакцинации, испанцам не потребовалось вводить строгие меры осенью. Но сейчас на 100 тыс. человек приходится до 695 инфицированных "омикроном".

Тем временем многие страны Европы начали повторно вводить коронавирусные ограничения на фоне распространения нового штамма. Представитель ВОЗ Ханс Клюге заявил, что вариант может негативно отразиться на сфере здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948159-iz-za-rasprostraneniya-omikrona-zhiteley-ispanii-obyazali-nosit-maski-na-ulitse/