Китай заблокировал город с 13 млн жителей из-за ста новых случаев заражения

Сотрудник в защитном костюме около метро в Сиане. Фото: Heng Guoliang/VCG via Getty Images

Один из самых крупных городов в Китае был заблокирован из-за вспышки COVID-19, передает Би-би-си.

Власти города Сиань, где проживает 13 миллионов человек, решили ввести строгую самоизоляцию из-за 143 случаев заболевания, которые были зафиксированы с 9 декабря. Жителям было велено оставаться дома.

Теперь только лишь одному человеку из одной семьи можно выходить на улицу раз в два дня, чтобы приобрести товары первой необходимости. Покидать город за исключением особых случаев запрещено. Отменены множество рейсов из города.

Строгие ограничения вступили в силу с четверга. Власти не сообщили, сколько они продлятся.

Еще в выходные были закрыты бары, кафе, тренажерные залы, кинотеатры и другие заведения в Сиане.

Китай придерживается политики "нулевого коронавируса" в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. США, Великобритания и ряд других стран объявили играм дипломатический бойкот.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948131-kitay-zablokiroval-gorod-s-13-mln-zhiteley-iz-za-sta-novyh-sluchaev-zarazheniya/