Турция одобрила применение собственной вакцины от COVID-19

Вакцина Turcovac. Фото: hurriyetdailynews.com

Турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинским устройствам одобрило экстренное применение вакцины от COVID-19 Turcovac, передает Hurriyet Daily News.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что их страна вошла в список из девяти государств, производящих вакцину от коронавируса.

Он добавил, что вакцинация препаратом Turcovac начнется со следующей недели.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что они готовы поделиться вакциной "со всем человечеством".

Вакцина Turcovac разработана на основе инактивированного вируса группой ученых под эгидой институтов общественного здоровья и Университета Эрджиеса в Кайсери. Препарат был протестирован на добровольцах из 28 провинций страны.

Напомним, почти месяц назад Турция подала заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 Turkovac.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948089-turtsiya-odobrila-primenenie-sobstvennoy-vaktsiny-ot-covid-19/