Байден рассказал, в каком случае будет переизбираться в 2024 году

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок в том случае, если он будет здоров, передает ABC.

"Да. Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба вмешивалась в мою жизнь много-много раз. Если я буду находиться в том состоянии здоровья, в котором нахожусь сейчас, то есть в хорошем состоянии здоровья, то на самом деле я бы баллотировался снова", – пояснил он.

Байден также отметил, что готов участвовать в президентской гонке, даже если его соперником будет Дональд Трамп, бывший глава США.

"Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в качестве кандидата? Это повысит шансы, что я буду баллотироваться", – добавил действующий американский лидер.

Ранее Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на второй президентский срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948081-bayden-rasskazal-v-kakom-sluchae-budet-pereizbiratsya-v-2024-godu/