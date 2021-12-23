Великобритания разрешила применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

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Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании разрешило вакцинировать детей от 5 до 11 лет препаратом Pfizer, передает The Guardian.

Регулятор рекомендует ставить прививки детям, у которых имеются проблемы со здоровьем, чтобы в случае заражения, это не привело к тяжелому течению COVID-19.

Возрастной группе от 5 до 11 лет будут ставить две дозы вакцины объем 10 мкг с перерывом в восемь недель.

"Родители и опекуны могут быть уверены, что ни одна новая вакцина для детей не будет одобрена, если не будут соблюдены ожидаемые стандарты безопасности, качества и эффективности", – сказала доктор Джун Рейн, исполнительный директор регулятора.

Напомним, США одобрили вакцину Pfizer для детей старше пяти лет еще в начале ноября. С 8 ноября в Венесуэле началась вакцинация против коронавируса детей от двух лет. Следом Израиль разрешил вакцинацию от COVID-19 детей с пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948071-velikobritaniya-razreshila-primenenie-vaktsiny-pfizer-dlya-detey-ot-5-do-11-let/