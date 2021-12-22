Скончался создатель ботокса Алан Скотт

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В возрасте 89 лет скончался ученый, разработавший препарат ботокс, передает The Washington Post.

Офтальмолог скончался 16 декабря в калифорнийской больнице. Причиной смерти ученого стали осложнения от сепсиса, сообщила его дочь Элисон Фергюсон. Алан Скотт первым начал использовать ботокс для лечения косоглазия и блефароспазма.

А в 2002 году препарат был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для косметических целей. Таким образом, его стали использовать для того, чтобы разглаживать морщины. Чему сам Скотт был удивлен.

Как известно, ботокс получают из ботулинического токсина - одного из самых ядовитых веществ. Многие из ученых США рассматривали ботулин как возможное биологическое оружие, но позднее решили, что вещество для таких целей не подходит.

Алан Скотт окончил Университет Беркли в 1953 году. А спустя три года получил степень доктора медицинских наук в Калифорнийском университете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947993-skonchalsya-sozdatel-botoksa-alan-skott/