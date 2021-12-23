Выгорание и удаленка: увольнения работников по всему миру бьют рекорды

Иллюстративное фото: pexels.com

За десять месяцев 2021 года в отставку подали почти 39 млн американских сотрудников. Это самый высокий показатель увольнений с 2000 года, передает The Wall Street Journal.

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Некоторые уходят в поисках лучшего места. Другие пытаются найти баланс между работой и личной жизнью. Третьи хотят отдохнуть от корпоративной рутины. Спустя почти два года после пандемии, из-за которой миллионы людей перешли на удаленку, многие переосмысливают свое отношение к работе. Компании пытаются остановить массовое увольнение сотрудников и поднять их моральный дух. Некоторые пытаются использовать обязательные выходные дни для всей компании и часы, в течение которых собрания запрещены. Руководители экспериментируют с новыми форматами работы, включая четырехдневные рабочие недели и асинхронные графики, которые позволяют людям устанавливать свои собственные часы работы.

Работодатели считают, что основной причиной увольнений является выгорание, которое лишь усугубилось с приходом пандемии. Опрос, проведенный в сентябре аналитическим центром Conference Board, показал, что три четверти американских работников назвали стресс и выгорание основными причинами неудовлетворенности своей рабочей деятельностью. Половина заявили, что давление, связанное с рабочей нагрузкой, вредит их психическому здоровью.

Согласно опросу, проведенному Gallup, за последние два десятилетия продолжительность рабочего дня среднего американского сотрудника увеличилась на 1,4 часа. Учитывая, что из жизни миллионов людей исчезло время, которое они тратили на дорогу до работы, рабочий день стал еще длиннее. 16% рабочих в США заявили, что они работают более 60 часов в неделю, по сравнению с 12% в 2011 году.

По мнению специалистов, одним из способов справиться с проблемами выгорания сотрудников может стать переход на асинхронный график работы. Такой формат означает, что сотрудники могут работать в то время дня, которое считают для себя наиболее продуктивным. Это может быть как полночь, так и раннее утро. Одной из компаний, которая пытается внедрить такой формат работы, является Dropbox.

Еще осенью 2020 года компания разрешила двум тысячам своих сотрудников работать полный рабочий день из дома и выбирать удобное для себя время работы, при условии, что они будут полностью доступны для связи в оговоренное время. Так, руководитель отдела дизайна по имени Симонс рассказал, что по понедельникам и пятницам он перестает работать в 15:00, чтобы провести это время со своими детьми, а затем возвращается к работе после 19:00.

Dropbox рассматривал гибридный формат работы, при котором часть сотрудников находится в офисе, а часть работает из дома, но, по словам Симпсона, такая модель слишком противоречива. Среди проблем, которые она несет, можно назвать потенциально неравное положение на игровом поле. Более высокую оплату и продвижение по службе могут получить работники, которые проводят больше времени рядом с менеджерами. Многие надеялись, что сочетание удаленной работы и гибкого расписания сделает сотрудников более счастливыми, но дни работы из дома были наполнены видеозвонками и людям приходилось тратить личное время на решение рабочих вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947974-vygoranie-i-udalenka-uvolneniya-rabotnikov-po-vsemu-miru-byut-rekordy/