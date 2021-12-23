Пандемия помогла развитию розничной торговли

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Пандемия укрепила мировую розничную торговлю и привела к изменениям, которые назревали в течение нескольких лет. К такому выводу пришли американские аналитики, передает Bloomberg.

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21 месяц назад COVID-19 остановил работу всех розничных сетей и это казалось еще одной главой в в печальной истории упадка отрасли. Однако, реальность сложилась иначе. Произошла встряска, в результате которой тысячи магазинов и сетей закрылись навсегда. Десятки тысяч людей потеряли работу, многие пережили тяжелое заболевание, но шок от наступления эпохи COVID-19 привел к системным изменениям, которые назревали в течение нескольких лет. По мнению экспертов, эти изменения должны укрепить сектор, благодаря большим инвестициям в технологии, созданию новых методов связи с потребителями и ускорению доставки товаров.

Несмотря на все человеческие страдания, которые принесла пандемия, можно утверждать, что это время укрепит позиции глобальных розничных торговцев. «Утверждение, что розничные магазины мертвы, оказалось ошибочным. Наоборот, многие ритейлеры выйдут из этого периода более сильными, чем они заходили в него», — говорит Майкл Бейкер, аналитик DA Davidson, который исследует вопросы розничной торговли в США уже более двух десятилетий.

Пандемия подтолкнула покупателей со всего мира к быстрой адаптации, что вынудило ритейлеров сделать то же самое. Застрявшие в своих домах во время первого локдауна люди с осторожностью относились к посещению магазинов. И даже, когда бутики и торговые центры вновь стали доступны для посещения, покупатели не стремились в них попасть. При этом люди сохранили деньги, которые в иных обстоятельствах потратили бы на дорогу и питание вне дома, и полностью направили эти средства на онлайн-покупки.

Вот почему на ранних стадиях пандемии перспективы для розничных торговцев, которые зависели от посещаемости покупателей, казались столь мрачными. Пандемия создала экзистенциальную угрозу для магазинов, в условиях которой многие вынуждены были перестроиться. Продавцам пришлось идти на беспрецедентные шаги в изменении своих бизнес-моделей, начиная с обслуживания клиентов и заканчивая способами выполнения заказов.

Например, британская сеть универмагов Marks & Spencer, которая более десяти лет пыталась прийти к изменениям, использовала пандемию для ускорения своей трансформации. Были закрыты неэффективные магазины, а деньги были инвестированы в цифровые предложения и онлайн-магазины. Сеть дважды повышала прогноз прибыли в этом году и ее акции выросли более чем на 60%. Конечно, успех изменений, внедренных в торговлю в это время, будет зависеть от того, насколько будет сохраняться покупательская активность в пост-ковидную эпоху.

Розничные торговцы делают ставку на то, что обработка онлайн-заказов будет самой большой частью их деятельности. Пандемия также заблокировала цепочки поставок и вызвала нехватку рабочей силы, что привело к росту заработной платы. И пока неизвестно, как торговые сети будут справляться с этими дополнительными трудностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947969-pandemiya-pomogla-razvitiyu-roznichnoy-torgovli/