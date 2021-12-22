Британский суд обязал правителя Дубая заплатить 728 млн долларов бывшей супруге

Принцесса Хайя. Фото: Julian Parker/UK Press via Getty Images

Суд в Великобритании обязал шейха Мохаммеда выплатить 728 миллионов долларов бывшей жене, передает CNN.

Случай является крупнейшей в истории выплатой после развода. Сестра правителя Иордании принцесса Хайя, как бывшая супруга после развода получит от правителя ОАЭ и шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума рекордную сумму денег.

Выплаченные средства будут направлены на обеспечение безопасности принцессы Хайи до конца ее жизни. А также общим детям пары - Аль-Джалилы и шейха Зайеда. Сумма аванса, которая будет выделена в течение следующих трех месяцев, составляет 333 миллиона долларов.

Как отметил судья Мур, опасность для жизней принцессы Хайи и ее детей, исходит от самого правителя ОАЭ, а не от внешних источников. Сам Мохаммед заявил, что всегда стремился заботиться о своих детях.

В то же время стало известно, что Хайе поступил телефонный звонок с угрозами от шейха. Еще раскрылся ее роман с одним из сотрудников безопасности. Последнему и трем его коллегам она заплатила 8,8 млн долларов за молчание.

В начале года СМИ сообщили, что дочь шейха Мохаммеда Латифа находится в заложниках. Девушка тайно передала видеозапись с обращением. Также она призвала начать расследование о похищении ее родной сестры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947933-britanskiy-sud-obyazal-pravitelya-dubaya-zaplatit-728-mln-dollarov-byvshey-supruge/