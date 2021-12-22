Израиль станет первой страной, где будут вводить четвертую бустерную дозу вакцины от COVID-19

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Правительство Израиля планирует ввести четвертую бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции, передает Би-би-си.

Во вторник в стране зафиксировали первую смерть от штамма "омикрон". Это был 65-летний мужчина, у которого также были сопутствующие заболевания. В стране тем временем зафиксировано минимум 340 случаев заболевания новым штаммом.

В связи с этим израильские эксперты порекомендовали ввести четвертую дозы препарата людям старше 60 лет и медицинским работникам. Премьер-министр Нафтали Беннет дал свое разрешение на это нововведение.

Четвертую дозу будут вводить через примерно четыре месяца после третьей бустерной прививки.

Известно, что в стране полностью вакцинированы 63 процента человек. Такое количество связывают с тем, что около трети населения - дети моложе 14 лет.

Недавно в Израиле начали вакцинировать от COVID-19 учащихся во всех школах страны. Также министерством здравоохранения были разрешены прививки детям от пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947899-izrail-stanet-pervoy-stranoy-gde-budut-vvodit-chetvertuyu-busternuyu-dozu-vaktsiny-ot-covid-19/