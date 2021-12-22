Страны Европы начали повторно вводить ограничения из-за распространения "омикрона"

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В некоторых странах Европы начали восстанавливать ранее отмененные ограничения в связи с распространением нового штамма, передает Би-би-си.

Так как "омикрон" стал доминирующим во многих странах, представитель ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что это может отразиться на сфере здравоохранения стран. По его словам, следует приготовиться к резкому увеличению числа заболеваний.

В связи с этим в Германии после рождественских праздников с 28 декабря закроют ночные клубы, запретят собрания больше 10 человек. А футбольные матчи будут проводиться без зрителей.

В Португалии тоже закроют клубы и бары с 26 декабря. Дистанционная работа будет обязательной до 9 января.

В отличие от них Нидерланды уже ввели строгие меры, несмотря на надвигающиеся праздники. В Швеции людей просят начать работать по возможности из дома.

В Великобритании пока ничего не будут вводить до Рождества.

В европейских странах с начала пандемии зафиксировано 89 млн случаев заболевания. 1,5 млн из этого числа - смертельные исходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947884-strany-evropy-nachali-povtorno-vvodit-ogranicheniya-iz-za-rasprostraneniya-omikrona/