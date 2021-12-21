73 процента новых случаев: "омикрон" стал доминирующим штаммом в США

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"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Соединенных Штатах, передает ABC News.

Как показывают данные прошлой недели, 73 процента новых случаев заболевания приходятся на новый штамм "омикрон". А в некоторых районах страны показатель вообще доходит до 90 процентов.

Об этом сообщили представители федерального здравоохранения.

Тем временем Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что количество инфицированных "омикроном" увеличилось почти в шесть раз всего за минувшую неделю. Всего в Соединенных Штатах за последние семь дней им заразились 650 тыс. человек.

Специалисты рекомендует сделать ревакцинацию.

Недавно главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страну ожидает тяжелая зима в связи с распространением штамма "омикрон".

Напомним, бывший директор американского Национального института здравоохранения утверждает, что теория об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане является безосновательной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947711-73-protsenta-novyh-sluchaev-omikron-stal-dominiruyuschim-shtammom-v-ssha/