Королева Елизавета II отменила традиционное празднование Рождества в Сандрингеме из-за пандемии

Королева Елизавета II. Фото: Pool/Max Mumby/Getty Images)

Британская королева решила отменить в этом году традиционное празднование Рождества в Сандрингеме, передает Би-би-си.

Такое решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и штамма "омикрон". В этом году Елизавета II отметит праздник в кругу монаршей семьи в Виндзоре.

К слову, поездку в Сандрингем отменили и в прошлом году из-за пандемии. В этом году также отменяется семейный предрождественский обед.

Представители Букингемского дворца заявили, что это было личным решением королевы. Неизвестно, кто именно будет присутствовать в Виндзоре в этом году, но все меры предосторожности будут соблюдены.

Ранее мы писали, что в фильме Пабло Ларраина о принцессе Диане показывается сцена празднования Рождества в Сандрингеме. Многих озадачила сцена взвешивания на весах покойной принцессы сразу после прибытия во дворец и перед тем, как уехать.

Как объяснили королевские эксперты, это связано со старинной традицией, которая была введена еще при короле Эдуарде VII. Монарх желал, чтобы каждый гость по прибытии во дворец был плотно накормлен, поэтому каждый прибывший вставал на весы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947676-koroleva-elizaveta-ii-otmenila-traditsionnoe-prazdnovanie-rozhdestva-v-sandringeme-iz-za-pandemii/