Песчаная буря накрыла город в Австралии

Песчаная буря в Австралии. Фото: кадр из видео

На австралийский штат Квинсленд обрушилась мощная песчаная буря, передает 9News.

Как сообщает издание, ветер со скоростью 109 км/ч обрушил огромные облака песка и пыли на город Булиа.

Житель Булии рассказал, что это была самая большая пыльная буря, которую он видел за восемь лет проживания в городе. По его словам, люди спрятались по домам, закрыли окна и двери. Жертв и повреждений нет, хотя горожане уже готовились к худшему.

Песчаная буря продлилась всего 10 минут, затем начался дождь, который и очистил воздух от пыли.

Метеорологи подтвердили, что буря возникла в результате сильного штормового ветра, обрушившегося на запад Квинсленда.

В ноябре по всей Австралии за сутки было зафиксировано более миллиона ударов молний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947665-peschanaya-burya-nakryla-gorod-v-avstralii/