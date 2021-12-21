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Продвижение по карьерной лестнице может привести к выгоранию и желанию уволиться. К такому выводу пришли ученые из бизнес-школы NEOMA во Франции и Бостонского университета, передает Quartz.

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Стремление к продвижению по службе, расширению своей зоны ответственности, более высокому статусу и большой зарплате – самые распространенные вещи, которые мотивируют современных работников. Но добившись новой должности, новоиспеченные менеджеры нередко чувствуют себя менее удовлетворенными, чем раньше.

Подобную тенденцию заметили исследователи из бизнес-школы NEOMA во Франции и Бостонского Университета. Прежде всего, она проявляется в таких сферах, как медицина, инженерия и журналистика, в которых повышение по службе часто сопряжено с отказом от практического применения своих навыков. А именно практическая часть деятельности чаще всего была для человека изначальным стимулом при выборе специальности. По мнению исследователей, многое зависит от того, в чем сотрудник находил смысл своей деятельности до повышения, и лишают ли его новые обязанности источника смысла.

Опрос машинистов парижского метро, которые были повышены до руководителей станций, показал, что большинство бывших машинистов больше не чувствуют такой ответственности во время выполнения своих обязанностей. Несмотря на то, что теперь они управляют десятком людей, а не работают в одиночку, как раньше. Исследователи пришли к выводу, что личная ответственность за жизнь своих пассажиров была сильной мотивацией, которая придавала смысл работе машинистов в течение многих лет.

Ученые выделили два типа ответственности на рабочем месте: личную и административную. Часто люди, чья работа в течение многих лет была связана с личной ответственностью, воспринимают свою новую управленческую работу как менее значимую, в то время как люди, которые не развили такую сильную личную ответственность, чувствуют удовлетворение от повышения.

Исследователи советуют представителям всех профессий решить для себя, в чем именно заключается смысл их деятельности и тогда переход на руководящую должность пройдет более безболезненно, потому что в таком случае человек сможет быстро обрести смысл и на новой позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947540-prodvizhenie-po-karernoy-lestnitse-mozhet-privesti-k-vygoraniyu-i-zhelaniyu-uvolitsya/