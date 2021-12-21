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Amazon откажется от запрета на использование телефонов на рабочем месте. Сотрудники получат право держать средства связи при себе, передает Bloomberg.

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Волна недовольства сотрудников запретом компании на использование смартфонов на рабочем месте поднялась после появления нового штамма COVID-19 и обострилась после того, как шесть рабочих склада Amazon в Иллинойсе погибли в результате разрушительного торнадо.

Сотрудники заявили, что считают необходимым иметь доступ к информации в режиме реального времени и всегда быть в курсе наступления чрезвычайной ситуации. В пятницу работники получили смс о том, что использование мобильных телефонов будет разрешено «до дальнейших уведомлений». В субботу пресс-секретарь компании подтвердил эту информацию.

В течение многих лет Amazon запрещала сотрудникам брать телефоны с собой на территорию складских площадей и требовала, чтобы люди оставляли средства связи в своих машинах или в шкафчиках для личных вещей. Во время пандемии это правило было временно ослаблено, но несколько месяцев назад Amazon объявила, что оно снова вступит в силу.

Смертельный обвал склада в Эдвардсвилле, штат Иллинойс, усилил обеспокоенность рабочих по поводу запрета на использование телефонов на рабочих местах. Сотрудники Amazon заявили, что им нужен постоянный доступ к информации о потенциально опасных погодных явлениях. По их словам, телефоны также могут помочь им общаться с сотрудниками службы экстренной помощи или близкими, если они оказались в ловушке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947539-amazon-otkazhetsya-ot-zapreta-na-ispolzovanie-telefonov-na-rabochem-meste/