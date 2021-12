Экипаж с японскими туристами успешно совершил посадку в Казахстане

Юсаку Маэдзава. Кадр из видео: YouTube/Yusaku Maezawa

Аппарат с японскими туристами, вернувшимся с МКС, приземлился в Байконуре, передает РИА Новости.

Спускаемый аппарат "Союз-МС20" благополучно приземлился вертикально. Его взяли под охрану. Прибывшие с Международной космической станции российский космонавт Александр Мисуркин, японский бизнесмен и турист Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано чувствуют себя хорошо.

Мисуркин, Маэдзава и Хирано прибыли на МКС 8 декабря. "Союз МС-20" стал первым за 12 дет кораблем, который доставил на станцию космических туристов.

Японские туристы во время пребывания на МКС снимали различные видеоролики. В частности Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space!. Список состоял из действий, которые были предложены желающими со всего мира на специальном сайте.

Помимо этого они участвовали в исследовании ученых из России, а также провели турнир по бадминтону в невесомости.

Экипаж покинул МКС 19 декабря, отстыковался от станции 5:50 часов (по Нур-Султану). В 8:18 часов двигательная установка "Союза" включилась на торможение, корабль разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы.

