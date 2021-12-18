"Поехали!": Петр Порошенко покинул Украину после вызова на допрос

Петр Порошенко. Фото: Anna Marchenko/TASS/Getty Images

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул Украину на фоне обвинений в государственной измене. Указывается, что незадолго до отъезда его пытались вызвать на допрос.

Как пишет РИА Новости, Порошенко покинул страну после попытки следователей из Государственного бюро расследований (ГБР) вручить ему повестку на допрос.

Указывается, что бывшему главе государства собирались предъявить обвинения по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

При этом слухи о бегстве Порошенко из страны опровергли в пресс-службе партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший глава Украины.

Там указали, что он отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Тем не менее, журналисты со ссылкой на источник в следственных органах заявили, что Порошенко купил билет за полтора часа до вылета - примерно через 15 минут после того, как узнал, что ГБР намерено вызвать его на допрос.

В Сети появился видеоролик, на котором экс-президенту пытаются вручить повестку, однако он поспешно сел в автомобиль со словами: "Поехали, *** твою мать!".

Напомним, что проверки бывшего президента Порошенко на его причастность к госизмене начались в СБУ еще в ноябре.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947342-poehali-petr-poroshenko-pokinul-ukrainu-posle-vyzova-na-dopros/