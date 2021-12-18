Самая старая китаянка скончалась в возрасте 135 лет

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Известная долгожительница из Китая Алимихан Сейти скончалась на 136-м году жизни. Она проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, долгожительница из поселка Кумушерик вела активный образ жизни.

Несмотря на свой почтенный возраст, она занималась домашним хозяйством, совершала регулярные прогулки, помогала внукам ухаживать за правнуками и все это она делала практически без помощи со стороны.

Также отмечается, что Кумушерик известен в Китае как деревня долгожителей. Немалая честь местных пожилых людей живут дольше 90 лет.

Власти КНР заботятся о том, чтобы в населенном пункте сохранялась социальная прослойка лиц преклонного возраста. Для этого регулярно организуются бесплатные медобследования, и льготное лечение для местных жителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947336-samaya-staraya-kitayanka-skonchalas-v-vozraste-135-let/