Участникам Олимпийских игр в Пекине разрешат пользоваться Instagram и Twitter

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Участникам ОИ в Китае разблокируют доступ к соцсетям Instagram и Twitter, передает ТАСС.

Как сообщил Международный Олимпийский комитет (МОК), участвующим в соревнованиях будет открыт доступ к социальным сетям, которые заблокированы в Китае. Среди запрещенных Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram и даже поисковая система Google.

Доступ будет предоставлен всем аккредитованным участникам на ключевых объектах, "включая Олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий". Также в отелях будет предоставлен Wi-Fi.

"В любом месте в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу также можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису с помощью сим-карт, предоставленных оргкомитетом в соответствии с тарифным планом", - подчеркнули в организации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. США, Великобритания и Канада объявили дипломатический бойкот Китаю. Официальные представители этих стран не будут присутствовать на мероприятии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947101-uchastnikam-olimpiyskih-igr-v-pekine-razreshat-polzovatsya-instagram-i-twitter/