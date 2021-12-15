Новый штамм "покоряет" страны: 61 случай заболевания "омикроном" выявили в Индии

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В Индии выявили 61 случай заражения штаммом "омикрон".

За минувшие суток в стране выявили 20 случаев заражения новым штаммом. Теперь количество инфицированных "омикроном" составляет 61 человек. Наибольшее количество случаев в штате Махараштра - 28. Немного меньше в Раджастане, где случаев 17.

Все инфицированные прибыли из других стран или контактировали в заболевшими, передает РИА Новости.

Тем временем в Руанде выявили первые шесть случаев заболевания "омикроном".

"Министерство здравоохранения подтвердило шесть случаев заражения штаммом "омикрон" в Руанде с помощью геномного секвенирования образцов, взятых у лиц, приезжающих в страну, и контактировавших с ними людей", - говорится в сообщении минздрава страны.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, три процента случаев COVID-19 - инфицированные "омикроном", передает CNBC. Неделей ранее этот показатель составлял всего один процент.

Тем временем в Норвегии выявили 958 случаев заболевания новым вариантом. Среди них 472 - в Осло.

После новостей об "омикроне" в Дании закрыли все школы и колледжи, большинство работников были переведены на удаленную работу, передает The Guardian. Эпидеомиологи утверждают, что штамм вытеснит "дельту" в этой стране в скором времени. В понедельник в Дании сообщили о 3437 новых случаях заболевания "омикроном".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947050-novyy-shtamm-pokoryaet-strany-61-sluchay-zabolevaniya-omikronom-vyyavili-v-indii/