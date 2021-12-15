Количество жертв COVID-19 в США превысило отметку в 800 тыс. человек

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Число погибших от коронавирусной инфекции в США превысило отметку в 800 тыс., передает сайт Университета Джона Хопкинса.

При этом количество заражений в стране составляет примерно 50,2 миллиона случаев.

Статистика Университета Джона Хопкинса основана на информации, публикуемой федеральными и местными властями, в СМИ и других открытых источниках.

Тем временем главный врач Moderna допустил, что можно заболеть одновременно штаммами "омикрон" и "дельта". А ВОЗ предрекла увеличение количества госпитализаций и смертей на фоне появления нового варианта коронавируса.

А гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что после пандемии человечество могут ожидать более серьезные проблемы. Это бедность, голод, неравенство, болезни и другое.

Первая смерть от "омикрона" была зафиксирована в Великобритании. Также врачи в этой стране назвали скорость распространения этого штамма феноменальным.

Также мы писали, вытеснит ли "омикрон" штамм "дельту".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946997-kolichestvo-zhertv-covid-19-v-ssha-prevysilo-otmetku-v-800-tys-chelovek/