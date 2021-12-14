СМИ: как минимум 89 человек скончались от неизвестной болезни в Южном Судане

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В Южном Судане за последние несколько недель от неизвестной болезни умерли как минимум 89 человек.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на южноафриканскую радиостанцию SABC, эпицентром заболевания стал штат Фангак в провинции Джонглей. Для расследования случившегося туда была направлена целевая группа специалистов из Всемирной организации здравоохранения.

На сегодняшний день специалисты сообщают о как минимум 89 погибших от неизвестной болезни. При это первоначальное предположение о холере в ходе проверок не подтвердилось.

Отмечается, что большинство заболевших проживают в регионе, где в 2021 году произошло крупное наводнение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946972-smi-kak-minimum-89-chelovek-skonchalis-ot-neizvestnoy-bolezni-v-yuzhnom-sudane/