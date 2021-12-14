Эксперт из ВОЗ сообщила о "цунами" заражений COVID-19 в мире

Мария Ван Керкхове. Фото: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Представитель ВОЗ сообщила об увеличивающихся случаях заражения коронавирусной инфекцией во всем мире, передает El Pais.

"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (преобладающий вариант в последние месяцы), так и с "омикроном", - заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Она призвала правительства стран незамедлительно предпринимать необходимые меры.

"Даже в Европе с высоким уровнем вакцинации все еще существуют большие группы уязвимых людей, которые не были вакцинированы или не получили второй укол", - сказал Керкхове.

Эксперт отметила, что прививка может защитить от летального исхода или тяжелого течения болезни. Но от заражения она может не спасти. Поэтому во время грядущих праздничных собраний она посоветовала по возможности надевать маски и обязательно сделать тест.

Ранее ВОЗ предрекла большое количество смертей и госпитализаций на фоне распространения "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946927-ekspert-iz-voz-soobschila-o-tsunami-zarazheniy-covid-19-v-mire/