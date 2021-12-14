Политик случайно увеличил число госпитализированных с "омикроном" в Великобритании

Доминик Рааб, глава МИД Британии. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Заместитель премьер-министра Великобритании нечаянно перепутал число госпитализированных со штаммом "омикрон", передает Sky News.

Во время интервью со Sky News заместитель премьера Великобритании и министр юстиции Доминик Рааб нечаянно увеличил число госпитализированных со штаммом "омикрон". Вместо 10 человек политик назвал 250.

"Я думаю, в последний раз было 250, когда я смотрел, но, конечно, данные постоянно обновляются", - сказал британский политик в беседе со Sky News.

Затем позже Рааб сказал Би-би-си, что пациентов девять.

Официальные лица объяснили, что Рааб оговорился.

Тем временем премьер-министр Великобритании подтвердил первую смерть инфицированного штаммом "омикрон". Он заявил, что на данный момент лучшая защита от нового варианта - прививка бустерным препаратом от COVID-19.

В Китае был зарегистрирован первый случай заражения "омикроном". Инфицированный человек прибыл из-за границы 9 декабря. Сообщается, что его отправили на изоляцию в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946917-politik-sluchayno-uvelichil-chislo-gospitalizirovannyh-s-omikronom-v-velikobritanii/