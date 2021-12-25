Итоги 2021: как проходит вакцинация от COVID-19 в мире

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Пандемия COVID-19 привела к социально-экономическому кризису по всему миру, страны закрыли границы, а власти отменили все мероприятия. Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, а школьники и студенты учатся дистанционно. Эксперты считают, что единственным условием возвращения к обычной жизни может стать вакцинация от COVID-19.

Массовая вакцинация против COVID-19 началась в мире с конца прошлого года. И сейчас от того, насколько быстро она будет проходить, зависит возвращение к нормальной жизни.

Первой одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакциной стал препарат Pfizer. Им и стали вакцинироваться жители США и некоторых стран ЕС.

В феврале этого года ученые оценили эффективность российской вакцины "Спутник V". По данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность вакцины составила более 90%.

В это же время стартовала вакцинация "Спутником V" в Казахстане.

В мае глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакцинами. Страны с низкими доходами располагают лишь 0,3% от мирового объема вакцин от COVID-19 в мире.

США первыми предложили деньги за прививку от коронавируса. Штаты Нью-Йорк и Мэриленд объявили о запуске лотереи с денежными призами для вакцинированных от COVID-19. Главный приз в Нью-Йорке составил пять млн долларов. Позже и другие страны воспользовались этой идеей.

Благодаря вакцинации ЕС открыл въезд для вакцинированных туристов. Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) разрешить въезд на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. В ООН также заявили, что массовая вакцинация приведет к восстановлению туризма.

В ноябре вакцина против коронавируса от Pfizer по итогам третьей фазы испытаний показала высокую эффективность для подростков от 12 до 15 лет, передает РБК. Однако FDA одобрило экстренное использование препарата Pfizer/BioNTech для этой возрастной группы еще в мае. Причем уже в июне в Дании разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В ноябре в Казахстане стартовала вакцинация препаратом Pfizer беременных и кормящих женщин, а также детей от 12 лет.

Россия также зарегистрировала вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Согласно заявлению разработчиков, препарат показал высокую безопасность и эффективность.

Вакцинация детей и подростков разрешена в Коста-Рике, Израиле, Германии, Австрии, Китае, Италии, Испании, Бразилии, Швеции, Великобритании, США, Аргентине, Венесуэле. В Литве и Польше эта возрастная группа начала получать прививки с середины декабря.

Многие страны мира ввели для вакцинированных и переболевших COVID-19 сертификаты (паспорт) вакцинации, которые позволяют путешествовать и участвовать в мероприятиях без ограничений. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что 24 страны, в том числе Чехия и Венгрия, уже взаимно признали паспорта вакцинации с Казахстаном.

Для людей, которые отказываются ставить вакцину от коронавируса, власти многих стран вводят ограничения. К примеру, Австрия ограничила допуск невакцинированных в рестораны, фитнес-центры, развлекательные центы, салоны красоты. В Германии, Греции, Чехии и других государствах непривитым разрешается посещать только аптеки и продуктовые магазины. Более того, власти Сингапура решили с 8 декабря не оплачивать медицинские счета за лечение коронавируса гражданам, которые не захотели вакцинироваться, пишет РБК.

Во многих странах также работает система QR-кодов, которая позволяет выявить вакцинированных и переболевших COVID-19 граждан. В Казахстане – это Ashyq. Жители с "зеленым" статусом могут посещать торгово-развлекательные центры, рестораны и кафе, кино, мероприятия без ограничений. Для обладателей "синих" статусов также почти нет ограничений, кроме тех мест, где нужен обязательный ПЦР-тест. "Желтые" и "красные" статусы предполагают ограничения, изоляцию и наблюдение.

В связи с появлением новых штаммов и снижением уровня защиты иммунитета эксперты рекомендует ревакцинироваться от коронавируса через полгода или девять месяцев после получения второй дозы препарата. В Казахстане ревакцинация от COVID-19 стартовала в декабре.

Каждая страна сама выбирает какой вакциной прививаться, на данный момент существуют следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna, AstraZeneca, BBIBP-CorV, Sinopharm, CoronaVac, Convidicea, Covaxin, "КовиВак", Janssen (Johnson & Johnson), ZF2001. Однако на сегодня в список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты компаний Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, а также COVAXIN от Bharat Biotech, одобренная организацией для применения в экстренном порядке.

По данным Our World in Data, две дозы вакцины от коронавируса на 14 декабря получили свыше 3 млрд человек во всем мире – это более 46% населения планеты. Минимум одну дозу препарата получили свыше 8,4 млрд человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946904-itogi-2021-kak-prohodit-vaktsinatsiya-ot-covid-19-v-mire/