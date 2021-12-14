Известный греческий журналист и антипрививочник умер от COVID-19

Йоргос Трагас. Кадр из видео: YouTube/официальный канал Йоргоса Трагаса

Греческий журналист, известный своим отношением к обязательной вакцинации, скончался от COVID-19, передает Greek Report.

Известный в Греции журналист и лидер движения "Свободные люди" Йоргос Трагас скончался в возрасте 72 лет после продолжительной битвы с COVID-19. Ранее мужчина открыто выступал против обязательной вакцинации и сам не делал прививку, потому что, по его словам, имел сопутствующие болезни.

Пик карьеры Трагаса пришелся на 1990-е годы. Тогда он считался одним из самых харизматичных ведущих на греческом телевидении.

Утром во вторник он скончался в афинской больнице. Трагас был госпитализирован 4 декабря. Но с каждым днем его состояние ухудшалось.

Трагас сделал блестящую карьеру журналиста. Он был репортером, телеведущим, радиопродюсером и даже владельцем СМИ. Однако резкие и противоречивые высказывания Йоргоса часто вызывали споры среди коллег и в политических кругах.

Напомним, антипрививочник в Италии начал выступать за вакцинацию после перенесенного COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946900-izvestnyy-grecheskiy-zhurnalist-i-antiprivivochnik-umer-ot-covid-19/