Известный греческий журналист и антипрививочник умер от COVID-19

Греческий журналист, известный своим отношением к обязательной вакцинации, скончался от COVID-19, передает Greek Report.
Известный в Греции журналист и лидер движения "Свободные люди" Йоргос Трагас скончался в возрасте 72 лет после продолжительной битвы с COVID-19. Ранее мужчина открыто выступал против обязательной вакцинации и сам не делал прививку, потому что, по его словам, имел сопутствующие болезни.
Пик карьеры Трагаса пришелся на 1990-е годы. Тогда он считался одним из самых харизматичных ведущих на греческом телевидении.
Утром во вторник он скончался в афинской больнице. Трагас был госпитализирован 4 декабря. Но с каждым днем его состояние ухудшалось.
Трагас сделал блестящую карьеру журналиста. Он был репортером, телеведущим, радиопродюсером и даже владельцем СМИ. Однако резкие и противоречивые высказывания Йоргоса часто вызывали споры среди коллег и в политических кругах.
Напомним, антипрививочник в Италии начал выступать за вакцинацию после перенесенного COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946900-izvestnyy-grecheskiy-zhurnalist-i-antiprivivochnik-umer-ot-covid-19/