ВОЗ предрекла большое количество смертей и госпитализаций на фоне "омикрона"

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В ВОЗ сообщили, что ожидают большое количество смертей и госпитализаций на фоне штамма "омикрон", передает РИА Новости.

"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", - сообщил представитель организации.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о первой смерти инфицированного новым штаммом в стране. По словам политика, лучшей защитой от "омикрона" сейчас может быть ревакцинация.

"Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", - добавили в пресс-службе ВОЗ.

Странам также порекомендовали предоставлять дополнительную информацию о госпитализированных зараженных новым штаммом через платформу клинических данных ВОЗ.

Напомним, первый случай заражения штаммом "омикрон" зафиксировали в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946867-voz-predrekla-bolshoe-kolichestvo-smertey-i-gospitalizatsiy-na-fone-omikrona/