Российские вакцины проверят на эффективность против омикрон-штамма

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российские вакцины от коронавируса проверят на эффективность в отношении омикрон-штамма в течение трех недель, передает РИА Новости.

"Работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того чтобы понять разные титры, посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести", – сказал глава Минздрава России.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что выраженная слабость, головная боль, температура, кашель и снижение аппетита могут быть симптомами при заражении омикрон-штаммом.

Тем временем в Великобритании скончался как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946792-rossiyskie-vaktsiny-proveryat-na-effektivnost-protiv-omikron-shtamma/