Мужчина за день сделал 10 прививок от COVID-19 в Новой Зеландии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Новой Зеландии за один день получил 10 доз вакцины от коронавируса за других людей, передает Daily Mail.

Новозеландец, чье имя не названо, получал деньги за то, что прививался от коронавируса, выдавая себя за других людей. Он посещал разные центры вакцинации, поэтому за один день ему удалось получить 10 доз препарата от COVID-19.

Вакцинолог Хелен Петусис-Харрис из Оклендского университета назвала это "действительно глупым поступком".

"Я думаю, что шансы на то, что он почувствует себя ужасно, выше, чем у тех, кто получил обычную дозу", – сказала она.

При этом отмечается, что мужчина будет защищен от коронавируса так же, как и те, кто получил две дозы препарата.

Власти страны ведут расследование того, как этот мужчина смог получить доступ к 10 вакцинам. Представители Минздрава Новой Зеландии по-прежнему обеспокоены усложнением процесса идентификации. Поскольку люди, не имеющие удостоверения личности с фотографией, могут вовсе отказаться от вакцинации. В Минздраве заявили, что эти люди, как правило, принадлежат к уязвимым группам общества, таким как бездомные, инвалиды или пожилые люди.

В Новой Зеландии 94% населения получили первую дозу вакцины, 89% привились полностью.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что с 3 декабря в стране начнет действовать система "светофора" для уведомления о рисках COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946788-muzhchina-za-den-sdelal-10-privivok-ot-covid-19-v-novoy-zelandii/