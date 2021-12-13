"Омикрон" начал захватывать больше стран: в Великобритании выявили 633 новых случая

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Количество заболевших COVID-19, у которых выявили новый штамм "омикрон" во всем мире растет.

В Японии выявили четыре новых случая заражения штаммом "омикрон". Всего заболевших новым штаммом в стране 17 человек. Четыре новых случая - люди, прибывшие из других стран. Их возраст - от 20 до 49 лет, передает РИА Новости.

Тем временем за минувшие сутки в Великобритании было зафиксировано 633 новых случая заболевания штаммом "омикрон". Об этом сообщили в The Guardian.

Как пишет NDTV, количество заболевших новым вариантом в Индии достигло 38 человек. Один из жителей штата Махараштра прибыл из Южной Африки. Предварительно он побывал в Дели перед тем, как выяснилось, что он инфицирован.

Другой мужчина вернулся в штат Керала, совершив поездку из Великобритании. "Омикрон" обнаружили у его матери и супруги. Все трое были изолированы.

Двое других пассажиров прибыли в Индию из Италии. Третий инфицированный "омикроном" приехал из Ирландии.

Напомним, ВОЗ сообщила, что "омикрон" менее опасен, чем штамм "дельта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946725-omikron-nachal-zahvatyvat-bolshe-stran-v-velikobritanii-vyyavili-633-novyh-sluchaya/