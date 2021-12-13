ВОЗ заявила, что омикрон-штамм менее опасен, чем дельта

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала предварительное заявление, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, что "дельта". При этом вакцины могут быть менее эффективны против нового варианта COVID-19.

Отмечается, что штамм "омикрон" обнаружен уже в 63 странах мира.

"Основываясь на текущих ограниченных данных, омикрон-штамм, похоже, имеет преимущество в росте над "дельта", – говорится в заявлении.

Кроме того, специалисты ВОЗ по предварительным данным считают, что новый штамм "может быть менее опасным, чем "дельта".

"Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль шипового белка "омикрон" предполагают снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи, связанной с новым штаммом", – отметили в ВОЗ.

В организации добавили, что все случаи заражения омикрон-штаммом в ЕС протекали легко или бессимптомно.

Ранее специалисты из ЮАР рассказали, что воздействие "омикрона" аналогично другим штаммам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946581-voz-zayavila-chto-omikron-shtamm-menee-opasen-chem-delta/