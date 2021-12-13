У президента ЮАР обнаружили COVID-19

Сирил Рамафоса. Фото: Dwayne Senior/Bloomberg via Getty Images

Глава ЮАР Сирил Рамафоса заболел COVID-19. В офисе президента заявили, что он ушел на самоизоляцию, а его обязанности временно исполняет вице-президент Дэвид Мабузе.

Канцелярия президента ЮАР на официальной странице в Twitter сообщила, что Рамафоса получает лечение от коронавирусной инфекции. У него наблюдаются легкие симптомы заболевания после получения положительного теста на коронавирус.

В заявлении говорится, что глава ЮАР почувствовал себя плохо после мероприятия в Кейптауне. Сейчас ему стало лучше, но он все еще находится под наблюдением врачей.

"Президент, который полностью вакцинирован, находится в самоизоляции в Кейптауне и передал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузе на следующую неделю", – сообщили в офисе лидера ЮАР.

Отмечается, что Рамафоса недавно вернулся из поездки по нескольким государствам Западной Африки. Он и его делегация несколько раз проходили тестирование на COVID-19. Последний тест, сделанный по возвращению в ЮАР, 8 декабря, показал отрицательный результат.

Южноафриканский лидер также призвал сограждан вакцинироваться и сохранять бдительность в отношении коронавируса.

Ранее президент ЮАР пригласил ученых стран БРИКС изучить коронавирус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946579-u-prezidenta-yuar-obnaruzhili-covid-19/