Разрушения и жертвы: как выглядит штат США после самого сильного торнадо в истории

Последствия торнадо. Фото: Getty Images/ Bloomberg / Contributor

Сразу несколько американских штатов почувствовали на себе силу стихии. Торнадо прошел через Миссури, Арканзас, Теннесси, Иллинойс, Кентукки. Последний пострадал больше всех, наибольший урон стихия нанесла городу Мейфилд.

Президент США Джо Байден назвал прошедший торнадо крупнейшим в истории страны, пишет Life. Американский лидер побеседовал с губернаторами пострадавших от стихии штатов. Глава государства поручил развернуть на охваченных стихией территориях чрезвычайные и спасательные службы, а также наладить водоснабжение и поставку необходимых товаров.

Последствия торнадо. Фото: Getty Images/ Bloomberg / Contributor

Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что жертвами стихии могут оказаться больше 100 человек.

"Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительный, смертоносный торнадо в истории штата. Я думаю, что мы потеряли более ста человек", - заявил политик.

Последствия торнадо. Фото: Getty Images/ Brett Carlsen / Stringer

Как пишет издание "360", самый сильный удар пришелся по городу Мэйфилд на западе Кентукки. В городе была разрушена фабрика по производству свечей. В тот момент, когда на здание обрушился торнадо, там находились рабочие.

Последствия торнадо. Фото: Getty Images/ Brett Carlsen / Stringer

Сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Михаил Курганский в беседе с журналистами заявил, что в декабре такой разгул стихии можно считать достаточно неожиданным. По его словам, для декабря торнадо нехарактерны, обычно их пик приходится на апрель-май.

Последствия торнадо. Фото: Getty Images/ Brett Carlsen / Stringer

Пользователи в соцсетях выкладывают последствия торнадо. На снимках можно заметить разрушения. Стихия практически уничтожила целый город.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946555-razrusheniya-i-zhertvy-kak-vyglyadit-shtat-ssha-posle-samogo-silnogo-tornado-v-istorii/