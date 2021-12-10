Аналитики предсказали возвращение к "допандемийной" жизни в 2022 году

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Специалисты из JPMorgan рассказали, что в 2022 году возможно окончание пандемии, передает Axios.

В прогнозе JPMorgan Chase Global Research утверждается, что 2022 станет годом "глобального восстановления". Также возможно окончание пандемии и возвращение к жизни, которая была до нее.

По словам главного стратега по глобальным рынкам и соруководителя Global Research Марко Колановича, прогноз аналитиков оправдан. Потому что у все большего количества людей формируется коллективный иммунитет, разрабатываются лекарственные препараты от COVID-19, которые могут быть доступны в 2022 году.

Но наряду с этим "существуют риски", на которые должны обращать внимание инвесторы в будущем году.

"Они включают усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, надвигающийся энергетический кризис, неопределенность в отношении высокой инфляции и нормализацию денежно-кредитной политики", - сказал Коланович.

Ранее Билл Гейтс предрек окончание "острой фазы" пандемии в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946349-analitiki-predskazali-vozvraschenie-k-dopandemiynoy-zhizni-v-2022-godu/