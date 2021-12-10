Жители Австрии будут платить по 4 тыс. долларов за отказ от вакцинации

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Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что жители Австрии при отказе от вакцинации будут платить 3600 евро (1,78 млн тенге). Новый законопроект вступит в силу в феврале следующего года, передает Securykid.

Власти Австрии будут рассылать письма непривитым людям каждые три месяца, чтобы информировать их о необходимости поставить вакцину.

Как отметил глава Минздрава Австрии, обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти все жители страны старше 14 лет. Под исключение попадают беременные женщины и дети. При отказе и отсутствии медицинского отвода размер штрафа составит 3600 евро (4071 доллар или 1,78 млн тенге).

Отмечается, что штраф не будет заменяться лишением свободы.

Ранее мы писали, что в Австрии власти планируют ввести законопроект, который обяжет местных жителей вакцинироваться от COVID-19. В противном случае их ждет штраф до 7200 евро (3,5 млн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946334-zhiteli-avstrii-budut-platit-po-4-tys-dollarov-za-otkaz-ot-vaktsinatsii/