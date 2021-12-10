Австралия начнет вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19 в январе 2022 года

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия начнет прививать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет с 10 января 2022 года, об этом говорится на сайте правительства.

В заявлении говорится, что эксперты по вакцинации ATAGI рекомендовали поставить вакцину Comirnaty (Pfizer) детям в возрасте от 5 до 11 лет.

Отмечается, что до 10 января должно завершится обучение медицинских работников, которые будут вакцинировать детей, и тестирование препаратов управлением терапевтических товаров (TGA).

"Через месяц около 2,27 млн австралийских детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет получат возможность сделать прививку от COVID-19. Вакцинация детей станет следующим шагом в рамках национального плана, реализация которого даст нам возможность обеспечить безопасность граждан страны", – заявил Моррисон.

Кроме того, TGA и ATAGI также проводят оценку вакцины Moderna для вакцинации детей в возрасте 6-11 лет, ожидается, что разрешение будет получено до конца этого года.

Ранее в сентябре протестующие против вакцинации напали на врачей в Австралии. Они плевали в сторону работников здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946291-avstraliya-nachnet-vaktsinatsiyu-detey-5-11-let-ot-covid-19-v-yanvare-2022-goda/